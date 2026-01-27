Si rompe una tubatura | geyser all' Eur

Un incidente ha causato la rottura di una tubatura all’Eur, a Roma, provocando un geyser che ha spruzzato acqua in aria. L’evento si è verificato martedì 27 gennaio in via delle Montagne Rocciose, all’incrocio con via Laurentina, creando disagi al traffico locale. Si tratta di un episodio che evidenzia la necessità di interventi di manutenzione alle infrastrutture idriche della città.

L'acqua che è schizzata in alto mentre intorno scorreva il traffico. Geyser a Roma nella mattinata di martedì 27 gennaio, all'altezza di via delle Montagne Rocciose, all'incrocio con via Laurentina, all'Eur.La scena è stata immortalata intorno alle 11, con il gettito d'acqua che si è impennato.🔗 Leggi su Romatoday.it

Lunedì 12 gennaio, poco prima di mezzogiorno, via Pastrengo è stata interessata da una perdita d'acqua dovuta a una possibile rottura di una tubatura sotto l'asfalto.

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 10 dicembre, si è verificato un guasto all'Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola, con la rottura di una tubatura idrica nel corridoio del Pronto Soccorso.

Balduina: si rompe una tubatura e la via si allaga. Strada chiusa e traffico in tilt (video)Allagamento alla Balduina in conseguenza della rottura di una tubatura idrica. Il guasto è stato segnalato intorno alle 7:30 di questa mattina, venerdì 23 gennaio. Una copiosa fuoriuscita con l'acqua ... romatoday.it

Si rompe un tubo della fognatura, via per Cernobbio a senso alternatoTavernola La pressione dell’acqua ha fatto cedere parte dell’asfalto: la strada è percorribile solo su una corsia. Sul posto Vigili del fuoco, Polizia locale e Como Acqua ... laprovinciadicomo.it

