Un giovane è stato identificato dai carabinieri di Castel Bolognese dopo aver rapinato e aggredito una persona. L’indagine ha portato alla denuncia del minore coinvolto, che si era rifiutato di consegnare una sigaretta a un minore e successivamente aveva compiuto il gesto violento. La vicenda evidenzia l’importanza di interventi tempestivi da parte delle forze dell’ordine in situazioni di criminalità minorile.

È stato rintracciato dai carabinieri della stazione di Castel Bolognese un minorenne che è stato poi denunciato per rapina e aggressione. L’episodio contestatogli dai militari dell’Arma che lo hanno individuato poco dopo i fatti, è successo nel centro della cittadina. Il minore di origine nordafricana era insieme a un gruppo di altri ragazzi che si sono avvicinati a un 26enne che stava fumando una sigaretta. Il gruppetto si è dunque fatto avanti e, secondo la ricostruzione dei carabinieri, il minore ha intimato al 26enne di cedergli una sigaretta. La pretesa di fumare però non è stata accolta dal giovane che si è rifiutato di offrire la sigaretta al minorenne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si rifiuta di dare una sigaretta a un minore. Rapinato e colpito con un pezzo di ghiaccio

Approfondimenti su Castel Bolognese

Un minorenne è stato denunciato dai Carabinieri di Castel Bolognese, sospettato di aver commesso una rapina nel centro città.

A Padova, un giovane di 27 anni gambiano è stato arrestato dopo aver rapinato un altro ragazzo, sottraendogli il cellulare con l’inganno e successivamente aggredendolo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Castel Bolognese

Argomenti discussi: Si rifiuta di dare una sigaretta a un minore. Rapinato e colpito con un pezzo di ghiaccio; Si rifiuta di dare il portafoglio e viene accoltellata alla schiena; Ristorante vegano si rifiuta di riscaldare omogeneizzato per bambini: chi ha ragione; Nella storia dell’omogeneizzato di carne al ristorante vegano hanno torto tutti quanti.

Stazione di Reggio pericolosa. Senzatetto ‘trasloca’ a Modena. Ma si ribella ai controlli: arrestataLa giovane, una 28enne tossicodipendente reggiana ex studentessa d’ingegneria, si rifiuta di dare i documenti. Poi prende a calci i carabinieri e gli lancia addosso dei tavolini: il giudice le vieta d ... msn.com

Castel Bolognese, rifiuta di offrire una sigaretta e viene rapinato da un minorenne - facebook.com facebook