Si ribalta con l'auto a Busnago in Brianza | uomo gravissimo in ospedale

Un incidente a Busnago, in Brianza, ha coinvolto un'auto ribaltatasi autonomamente. L'uomo alla guida, di 55 anni, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale. L'accaduto si è verificato intorno alle 9 lungo la strada Sp2. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente e sulle condizioni del conducente.

Un'auto, con alla guida un uomo di 55 anni, si sarebbe ribaltata "in autonomia" lungo la strada Sp2, intorno alle 9.45 circa. Per la gravità della dinamica i soccorritori sono giunti in codice rosso.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Busnago Brianza Notte di sirene in Brianza: un'auto si ribalta e soccorsi a ubriachi (in ospedale tre giovani) Pauroso incidente: auto sbanda e si ribalta, uomo portato in ospedale Nel tardo pomeriggio di sabato a Polpenazze del Garda, un’auto si è ribaltata, coinvolgendo un uomo anziano. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Busnago Brianza Argomenti discussi: Seregno, si ribalta con la Fiat 500 in via Cadore: una 56enne soccorsa in codice giallo; Si ribalta con l’auto sulla strada per Sestu: fratture al volto, il mezzo completamente distrutto; Perugia: si ribalta con l’auto in via Angeloni; Si ribalta con l’auto e finisce fuori strada, 61enne al Pronto Soccorso. Si ribalta con l’auto alla rotonda della Madonnina e finisce in ospedaleAuto semiribaltata dopo la carambola contro una recinzione e un palo della pubblica illuminazione: sul posto vigili del fuoco e carabinieri ... luccaindiretta.it Si ribalta con l’auto lungo la super e poi sparisceSi ribalta con l'auto lungo la super e poi sparisce. E' successo la nogte scorsa fra Vigliano e Valdendo, all'altezza della Bennet. laprovinciadibiella.it 17/01/26 Serie C Busnago VS Polisportiva Besanese 0-3 ( 11-25/4-25/17-25) Pol. Besanese: MARIANI, VALSECCHI, DE FELICE, CASTELLAN , CORTI, BONANOMI, CHIESA, CARRATELLO, BRUSA , CESANA , ZOIA L1, VILLA L2 ALL. DI LUCCIO PIERO DI - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.