Si discute sugli arbitri ma nessuno ha il coraggio di chiedere a Infantino garanzie per un Mondiale sicuro Damascelli
Il dibattito sul calcio si concentra spesso sugli arbitri e sul VAR, ma si sottovalutano le garanzie di sicurezza offerte ai partecipanti. La richiesta di chiarezza e di impegni concreti a livello organizzativo è fondamentale per garantire un Mondiale sicuro e trasparente. È importante che le istituzioni sportive affrontino questi temi con responsabilità, promuovendo un ambiente di fiducia e rispetto per tutti gli attori coinvolti.
“Il mondo del calcio discute arbitri e si agita per il Var ma non ha il coraggio di chiamare ad un tavolo di discussione Infantino chiedendo tutte le garanzie per un Mondiale sicuro. Che la Fifa non può garantire”. Ci va giù duro Tony Damascelli sul Giornale criticando l’organizzazione del prossimo Mondiale di calcio. In pratica scrive che la retorica che il calcio superi i conflitti viene smentita dalla realtà di campo e di battaglie “Aria pesante intorno al prossimo mondiale Fifa, ragioni di sicurezza, per i tifosi, per le squadre, clima internazionale in fibrillazione, partecipazioni di nazionali in rappresentanza di paesi con gravissimi problemi interni, l’Iran su tutti, presenza di forze speciali per il ruolo di security di personalità del football e della politica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondimenti su FIFA Infantino
Infantino sicuro: «Sarà il più grande Mondiale di sempre per queste motivazioni. Penso che…»
Chivu a Mediaset: «Mi prendo il coraggio di chi ha voluto calciare i rigori. Arbitri? Si può sbagliare, vi spiego la mia scelta su Lautaro»
Ultime notizie su FIFA Infantino
Impauriti e schiavi del Var, Boniek durissimo sugli arbitri. Poi asfalta Fabbri: Gol di Scamacca? Ci vuole coraggio...L’ex dirigente ha citato in particolare Udinese-Lazio: Nel gol di Davis, un giocatore stoppa un tiro in porta con la mano e poi segna dopo 6-7 secondi. Il VAR ha convalidato parlando di ‘non ... corrieredellosport.it
Impauriti e schiavi del Var, Boniek durissimo sugli arbitri. Poi asfalta Fabbri: Gol di Scamacca? Ci vuole coraggio...ROMA - Zbigniew Boniek, ex centravanti della AS Roma e attuale vicepresidente della UEFA, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport lanciando una critica severa all’operato degli arbitri itali ... msn.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.