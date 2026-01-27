Il dibattito sul calcio si concentra spesso sugli arbitri e sul VAR, ma si sottovalutano le garanzie di sicurezza offerte ai partecipanti. La richiesta di chiarezza e di impegni concreti a livello organizzativo è fondamentale per garantire un Mondiale sicuro e trasparente. È importante che le istituzioni sportive affrontino questi temi con responsabilità, promuovendo un ambiente di fiducia e rispetto per tutti gli attori coinvolti.

“Il mondo del cal­cio discute arbi­tri e si agita per il Var ma non ha il corag­gio di chia­mare ad un tavolo di discus­sione Infan­tino chie­dendo tutte le garan­zie per un Mon­diale sicuro. Che la Fifa non può garan­tire”. Ci va giù duro Tony Damascelli sul Giornale criticando l’organizzazione del prossimo Mondiale di calcio. In pratica scrive che la reto­rica che il cal­cio superi i con­flitti viene smen­tita dalla realtà di campo e di bat­ta­glie “Aria pesante intorno al pros­simo mon­diale Fifa, ragioni di sicu­rezza, per i tifosi, per le squa­dre, clima inter­na­zio­nale in fibril­la­zione, par­te­ci­pa­zioni di nazio­nali in rap­pre­sen­tanza di paesi con gra­vis­simi pro­blemi interni, l’Iran su tutti, pre­senza di forze spe­ciali per il ruolo di secu­rity di per­so­na­lità del foot­ball e della poli­tica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Si discute sugli arbitri, ma nessuno ha il coraggio di chiedere a Infantino garanzie per un Mondiale sicuro” (Damascelli)

Approfondimenti su FIFA Infantino

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su FIFA Infantino

Impauriti e schiavi del Var, Boniek durissimo sugli arbitri. Poi asfalta Fabbri: Gol di Scamacca? Ci vuole coraggio...L’ex dirigente ha citato in particolare Udinese-Lazio: Nel gol di Davis, un giocatore stoppa un tiro in porta con la mano e poi segna dopo 6-7 secondi. Il VAR ha convalidato parlando di ‘non ... corrieredellosport.it

Impauriti e schiavi del Var, Boniek durissimo sugli arbitri. Poi asfalta Fabbri: Gol di Scamacca? Ci vuole coraggio...ROMA - Zbigniew Boniek, ex centravanti della AS Roma e attuale vicepresidente della UEFA, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport lanciando una critica severa all’operato degli arbitri itali ... msn.com