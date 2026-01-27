Si addormenta sulla spalla della mamma in aereo | Rachel muore in volo aveva 44 anni

La notizia di Rachel Green, 44 anni, deceduta durante un volo da Minneapolis a Londra, evidenzia l’importanza di conoscere i segnali di emergenza e di agire tempestivamente in caso di problemi di salute in viaggio. È fondamentale prestare attenzione alle condizioni di salute durante gli spostamenti e consultare un medico prima di partire, per garantire un viaggio sicuro e senza imprevisti.

Rachel Green, 44 anni, è morta durante un volo da Minneapolis, negli USA, a Londra, addormentata sulla spalla della madre. Nel suo organismo erano presenti diversi farmaci prescritti e soffriva di una condizione cardiaca fino ad allora non diagnosticata.

