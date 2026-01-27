Shoah | Schlein ' vigilanza costante contro ogni revisionismo e rigurgiti antisemiti'

La testimonianza della senatrice Schlein evidenzia l'importanza di mantenere alta l'attenzione contro ogni forma di revisionismo e antisemitismo. Ricordare la Shoah significa impegnarsi quotidianamente per prevenire il ripetersi di simili tragedie, promuovendo una cultura della memoria e del rispetto. Solo attraverso una vigilanza costante si può contribuire a preservare i valori fondamentali di tolleranza e convivenza civile.

Roma, 27 gen (Adnkronos) - "Fare memoria non vuol dire solo ricordare: vuol dire coltivare l'impegno quotidiano perché ciò che è accaduto non accada più. La memoria dell'Olocausto, il momento più buio della storia umana, è consapevolezza di ciò che ha portato all'assassinio sistematico e pianificato di oltre 6 milioni di ebrei cancellando intere generazioni, e di altre comunità che i nazifascisti e chi ha collaborato con loro ritenevano inferiori, di rom e sinti, di persone con disabilità e omosessuali, di oppositori politici. Uno sterminio perpetrato negando la loro stessa umanità. La Giornata della memoria è stata istituita per ricordare l'Olocausto, le leggi razziali, la resistenza di chi si è opposto all'orrore". 🔗 Leggi su Iltempo.it

