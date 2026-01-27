Shoah | Renzi ' cresce antisemitismo memoria è anche impegno nel presente'

La recente crescita dell’antisemitismo in Europa evidenzia l’importanza di mantenere viva la memoria della Shoah. Ricordare gli eventi passati non basta: è fondamentale impegnarsi nel presente per contrastare ogni forma di odio e intolleranza. Solo attraverso un’educazione continua e una vigilanza condivisa si può prevenire il ripetersi di simili tragedie e promuovere una società più inclusiva e consapevole.

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "La memoria non può essere solo ricordo ma anche impegno nel presente: dopo il 7 ottobre, l'antisemitismo non solo è in crescita ma è anche accettato e giustificato in larghe fette dell'opinione pubblica europea. Oggi ricordare significa lottare perché quest'odio sia sradicato". Lo scrive Matteo Renzi sui social. Milano-Cortina, il punto sulle opere con il commissario Saldini: "Un lascito per il territorio. E la pista del bob è la più bella al mondo" Ucciso dall'Ice, il video che mostra cosa è successo. Alta tensione a Minneapolis . 🔗 Leggi su Iltempo.it

In occasione dell’81° anniversario della liberazione di Auschwitz, il governo italiano rinnova il suo impegno contro l’antisemitismo.

Il Giorno della Memoria è un momento per riflettere sulla storia e sui rischi di antisemitismo.

