Shoah | Renzi ' a Sesto manifesto contro Carrai basta piaga odio'

La Giornata della Memoria a Sesto Fiorentino è stata occasione per riflettere sull’Olocausto e sull’importanza di combattere l’odio. La commemorazione invita alla memoria storica e alla sensibilizzazione contro ogni forma di discriminazione. Un momento di confronto e di rispetto che sottolinea l’impegno nel mantenere vivo il ricordo di eventi tragici del passato.

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Guardate: questo è il modo con il quale a Sesto Fiorentino è stata celebrata oggi la Giornata della Memoria. La foto è quella di Marco Carrai, console di Israele che viene esposto come fosse un ricercato (Wanted!) e la scritta criminale di guerra". Lo scrive Matteo Renzi sui social postando la foto del manifestino con Marco Carrai, definito 'agente sionista, complice del genocidio' e 'criminale di guerra'. "Conosco Marco da anni, siamo molto amici e gli voglio molto bene: se c'è uno che è quanto di più lontano dall'idea di criminale di guerra, beh, quello è proprio lui. 🔗 Leggi su Iltempo.it

In occasione del Giorno della Memoria, a Sesto Fiorentino è stato affisso un manifesto con contenuti antisemiti rivolti a Marco Carrai, console onorario d’Israele in Toscana.

In un contesto di crescente tensione internazionale, il console Carrai denuncia come l'Occidente stia assecondando l'odio, sottolineando le ambiguità nelle condanne alle recenti stragi.

