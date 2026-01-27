Shoah oggi stessi segnali degli anni 30

Oggi come negli anni 30, i segnali sono gli stessi. Le parole di allora, che hanno portato alla deumanizzazione, tornano a circolare nei discorsi pubblici e sui giornali. La storia si ripete, e questa volta bisogna stare attenti a non lasciarsi trascinare di nuovo.

"La Shoah non è iniziata con i forni crematori, ma con le parole. È iniziata nei giornali, nei discorsi pubblici e nelle chiacchiere da bar che hanno progressivamente deumanizzato l'altro. Al giorno d'oggi nel mondo digitale, l'algoritmo spesso amplifica la polarizzazione.

No all’indifferenza. La memoria unico vaccino. Bergamo, il ricordo della Shoah guardando all’oggi. Il sindaco: "Inquietanti segnali di regressione"

La città di Bergamo si ferma per ricordare la Shoah.

shoah oggi stessi segnaliShoah, oggi stessi segnali degli anni 30La sindaca di Sgonico Monica Hrovatin ha pronunciato un discorso anche a nome dei sindaci della provincia. La cerimonia in Risiera in occasione del Giorno della Memoria ... triesteprima.it

shoah oggi stessi segnaliLa Shoah un insegnamento attivo e attualeLa memoria della Shoah per risvegliare le coscienze sulle atrocità commesse oggi in tanti Paesi, da Gaza al Sudan all'Iran. E' questo l'appello lanciato durante la giornata della memoria a Trento. Un ... rainews.it

