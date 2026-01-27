Shoah oggi stessi segnali degli anni 30

Oggi come negli anni 30, i segnali sono gli stessi. Le parole di allora, che hanno portato alla deumanizzazione, tornano a circolare nei discorsi pubblici e sui giornali. La storia si ripete, e questa volta bisogna stare attenti a non lasciarsi trascinare di nuovo.

"La Shoah non è iniziata con i forni crematori, ma con le parole. È iniziata nei giornali, nei discorsi pubblici e nelle chiacchiere da bar che hanno progressivamente deumanizzato l'altro. Al giorno d'oggi nel mondo digitale, l'algoritmo spesso amplifica la polarizzazione. L'insulto sui social. No all'indifferenza. La memoria unico vaccino. Bergamo, il ricordo della Shoah guardando all'oggi. Il sindaco: "Inquietanti segnali di regressione" La città di Bergamo si ferma per ricordare la Shoah. Shoah, oggi stessi segnali degli anni 30. La sindaca di Sgonico Monica Hrovatin ha pronunciato un discorso anche a nome dei sindaci della provincia. La cerimonia in Risiera in occasione del Giorno della Memoria. La Shoah un insegnamento attivo e attuale. La memoria della Shoah per risvegliare le coscienze sulle atrocità commesse oggi in tanti Paesi, da Gaza al Sudan all'Iran. E' questo l'appello lanciato durante la giornata della memoria a Trento. 27 gennaio – Giorno della Memoria. Oggi ricordiamo le vittime della Shoah, delle persecuzioni razziali, degli internati militari e dei deportati nei campi di concentramento nazisti. Mattarella: Far memoria della Shoah oggi, ricordare quegli orrori indicibili e le vittime innocenti, non è soltanto un dovere: significa rinnovare con forza il nostro patto civile che si fonda su fratellanza, rispetto, convivenza.

