Shoah | Mollicone ' condanniamo complicità fascismo e leggi razziali'

L’Italia ricorda e condanna con fermezza le responsabilità del regime fascista nelle persecuzioni e deportazioni. La giornata rappresenta un momento di riflessione sulla storia, sottolineando l’importanza di mantenere vivo il ricordo per prevenire future forme di intolleranza e discriminazione. Un impegno condiviso da istituzioni e cittadini per promuovere valori di rispetto e libertà.

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Come ha ribadito il presidente Meloni, in questa giornata torniamo a condannare con forza la complicità del regime fascista nelle persecuzioni, nei rastrellamenti e nelle deportazioni. Si tratta di una pagina buia della storia italiana, sigillata dall'ignominia delle leggi razziali del 1938. Un'ignominia resa ancora più dolorosa dal fatto che colpì tanti figli d'Italia, cittadini che avevano servito la Patria nella Grande guerra e che si sentivano parte integrante della nostra nazione e della nostra comunità nazionale". Lo ha affermato Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Cultura, nel corso della commemorazione alla Camera del Giorno della memoria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

In occasione del Giorno della Memoria, Giorgia Meloni ha condannato con fermezza la complicità del fascismo nelle persecuzioni, sottolineando l’importanza di mantenere viva la memoria storica e di promuovere i valori di libertà e rispetto.

L’intervento del Presidente Mattarella al Quirinale ricorda le persecuzioni degli ebrei italiani durante il regime fascista, evidenziando la triste realtà di leggi discriminatorie, deportazioni e tradimenti da parte di figure istituzionali e della società.

