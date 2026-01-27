Shoah | Matone ' antisemitismo sempre in agguato'

Il Giorno della Memoria è un momento importante per ricordare e riflettere sul genocidio degli Ebrei durante la Shoah. È essenziale affrontare questo tema con rispetto e chiarezza, riconoscendo la sua rilevanza storica e il valore della dignità umana. Solo attraverso una narrazione corretta si può preservare la memoria e promuovere una cultura di rispetto e tolleranza.

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Affrontare il tema del 27 gennaio come Giorno del ricordo senza pronunciare le parole sterminio degli Ebrei o pronunciarle con timidezza è un oltraggio alla storia e alla dignità umana. Lo dico perché l'antisemitismo è sempre in agguato e il suo fantasma si aggira per il mondo". Lo ha affermato Simonetta Matone, deputata della Legga, in occasione della commemorazione del Giorno della memoria alla Camera. "Ora, il dopo 7 ottobre -ha aggiunto l'esponente del Carroccio- ha dato la stura al peggio del peggio, ad un negazionismo sottile che impedisce agli Ebrei di parlare liberamente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La Giornata della Memoria è un momento di riflessione per ricordare le vittime dell'Olocausto e riconoscere il valore di chi ha rischiato la propria vita per opporsi al nazismo.

La recente crescita dell’antisemitismo in Europa evidenzia l’importanza di mantenere viva la memoria della Shoah.

