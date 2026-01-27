Shoah madre di tutti i genocidi Moni Ovadia | Serve una Settimana delle Memorie

La Shoah rappresenta una memoria fondamentale per prevenire futuri genocidi. Moni Ovadia sottolinea l'importanza di una Settimana delle Memorie dedicata a ricordare e riflettere su questi eventi, affinché la storia non si ripeta. La memoria storica è uno strumento essenziale per educare le nuove generazioni e mantenere vivi i valori di rispetto e tolleranza.

“La Shoah dovrebbe essere la sorella maggiore che abbraccia tutti i genocidi per far sì che, attraverso la memoria, questi avvenimenti non si ripetano”. Così Moni Ovadia, attore, scrittore e musicista, ma anche attivista dei diritti civili e sociali, illustra il significato del Giorno della Memoria, che ricorre ogni anno il 27 gennaio. La data fa riferimento alla giornata in cui, nel 1945, le truppe dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Nel corso del tempo si sono verificati diversi genocidi e anche la nostra epoca non ne è esente come dimostra la sofferenza a Gaza.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Il Teatro Goldoni di Bagnacavallo si anima domenica 21 dicembre con "Cabaret Yiddish", uno spettacolo di e con Moni Ovadia.

