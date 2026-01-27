Shoah le celebrazioni in Quirinale

In occasione del Giorno della Memoria, si svolgono celebrazioni ufficiali in Italia, tra cui l’adesione delle istituzioni come il Quirinale e il Senato. Momenti di riflessione e memoria sono dedicati alla commemorazione delle vittime dell’Olocausto e alla consapevolezza storica, con eventi e simboli come le bandiere a mezz’asta, per ricordare l’importanza di preservare la memoria e promuovere valori di rispetto e tolleranza.

9.33 Bandiere a mezz'asta a Palazzo Madama, sede del Senato, nel Giorno della Memoria, che celebra la liberazione del lager di Auschwitz in Polonia da parte delle truppe sovietiche, il 27 gennaio di 81 anni fa. Dal presidente La Russa l'esortazione a tenere alta la guardia contro "rigurgiti razzisti, antisemiti e antisionisti". Dalla Camera il presidente Fontana:"Milioni di vite spezzate dall'odio,onore a chi scelse l'umanità" Le commemorazioni ufficiali italiane alle 11 in Quirinale, poi il Presidente Mattarella parte per gli Emirati Arabi.

