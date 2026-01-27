shoah il paradosso della memoria nel rumore delle armi

La Giornata della Memoria, celebrata il 27 gennaio, è un momento di riflessione per ricordare la Shoah e ribadire l’importanza del rispetto e della tolleranza. Questo appuntamento annuale serve a mantenere vivo il ricordo di un evento storico che non deve essere dimenticato, affinché le future generazioni imparino dall’esperienza passata e promuovano un mondo più giusto.

Ogni anno, il 27 Gennaio, celebriamo il Giorno della Memoria per ricordare la Shoah e promettere che un orrore simile non accadrà mai più. Tuttavia, oggi siamo immersi in quelli che molti definiscono un clima di terza guerra mondiale a pezzi, dove i conflitti esplodono con ferocia e il linguaggio dell’odio torna a farsi strada. Qui nasce il paradosso: mentre decantiamo il ricordo dei campi di sterminio, le cronache quotidiane ci mostrano immagini di civili colpiti, città distrutte e popolazioni in fuga. La senatrice Liliana Segre ha dichiarato: tra qualche anno la Shoah sarà solo un rigo sui libri di storia a cui nessuno presterà attenzione. 🔗 Leggi su Parlami.eu

