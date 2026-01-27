Shoah | Fratoianni ' memoria impegno quotidiano può accadere di nuovo'
La memoria della Shoah rappresenta un impegno costante nel tempo. Ricordare è essenziale per mantenere vivo il rispetto e la consapevolezza, evitando che simili tragedie possano ripetersi. Un impegno quotidiano che invita alla riflessione e alla responsabilità di tutta la società.
Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Per noi 'mai più' non è un'espressione vuota. Rappresenta un impegno concreto e quotidiano. Un dovere civico, politico e morale affinché l'umanità non sia mai più costretta a rivivere un orrore simile. La Shoah, milioni di morti innanzitutto ebrei, e poi Rom e Sinti, omosessuali, oppositori politici. L'ingegneria dello sterminio voluta dai nazisti e sostenuta da chi, come i fascisti con le leggi razziali, si alleò con loro". Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs. "Per questo ogni anno - prosegue il leader di SI - insistiamo affinché il Giorno della Memoria non sia ridotto a una semplice ricorrenza ufficiale, confinata in un calendario burocratico. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondimenti su Shoah Memoria
Shoah: Renzi, 'cresce antisemitismo, memoria è anche impegno nel presente'
La recente crescita dell’antisemitismo in Europa evidenzia l’importanza di mantenere viva la memoria della Shoah.
Il commiato a Ivonne Trebbi: "Ha trasformato la memoria in un impegno quotidiano"
Ivonne Trebbi, staffetta partigiana scomparsa a 97 anni, è stata ricordata ieri a Saronno durante il suo commiato.
Ultime notizie su Shoah Memoria
Shoah: Fratoianni, ‘memoria impegno quotidiano, può accadere di nuovo’Roma, 27 gen. (Adnkronos) - Per noi 'mai più' non è un’espressione vuota. Rappresenta un impegno concreto e quotidiano. Un dovere civico, politico e morale affinché l’umanità non sia mai più costrett ... ilsannioquotidiano.it
Shoah: Renzi, 'cresce antisemitismo, memoria è anche impegno nel presente'Roma, 27 gen. (Adnkronos) - La memoria non può essere solo ricordo ma anche impegno nel presente: dopo il 7 ottobre, l'antisemitismo non solo è in crescita ma è anche accettato e giustificato in ... iltempo.it
Per noi "mai più” non è un’espressione vuota. Rappresenta un impegno concreto e quotidiano. Un dovere civico, politico e morale affinché l’umanità non sia mai più costretta a rivivere un orrore simile. La Shoah, milioni di morti innanzitutto ebrei, e poi Rom e - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.