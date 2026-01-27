Shoah | Conte ' parlare di Olocausto ma anche di Gaza'

In un contesto di tensioni internazionali e dibattiti storici, è importante affrontare il tema dell'Olocausto con sobrietà e rispetto. Le dichiarazioni di figure pubbliche sottolineano la necessità di preservare le democrazie e di mantenere un equilibrio tra memoria e attualità, evitando semplificazioni o strumentalizzazioni che possano offuscare il valore della storia e la complessità delle questioni contemporanee.

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Le nostra democrazie sono malconce ma mai cadere nella falsa illusione che ci possa essere una deriva verso l'autocrazia per farle funzionare". Lo ha detto Giuseppe Conte intervenendo alla presentazione di 'Antifascisti oltre il lager' alla Sala Zuccari, evento organizzato da Mariolina Castellone. "Oggi è il Giorno della Memoria" ma "si può anche parlare di Gaza, si deve sempre parlare di quello che è accaduto a Gaza, di quello che sta accadendo in Iran, di qualsiasi sistema violento che non rispetta la dignità dell'uomo. Però - ha aggiunto riprendendo le parole della senatrice Liliana Segre oggi al Quirinale- non si può utilizzare Gaza contro l'Olocausto, sarebbe una scorrettezza morale unica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il 27 gennaio ricorda la liberazione di Auschwitz e le vittime dell'Olocausto, ma rappresenta anche un momento di riflessione su altre crisi umanitarie, come quella attuale a Gaza.

Durante la cerimonia al Quirinale, Liliana Segre ha sottolineato l’importanza di ricordare il passato senza sminuire le attuali sofferenze, richiamando il senso del Giorno della Memoria e invitando a riflettere sulle parole e sulle azioni legate a questa giornata.

