Shelton spiazzato a ripetizione Sinner soddisfatto | riguarda l' ultima sfida tra i due

Jannik Sinner e Ben Shelton si sfidano nuovamente ai quarti di finale degli Australian Open, dopo aver già affrontato in passato durante le ATP Finals. In quella occasione, l'italiano si impose con i punteggi di 6-3 7-6. Questa sfida rappresenta un nuovo appuntamento importante per entrambi i tennisti, con l’obiettivo di avanzare nel torneo e confermare il loro stato di forma.

Jannik Sinner e Ben Shelton si affrontano nei quarti degli Australian Open. Ricordate come andò l'ultima volta che si sono incrociati? L'italiano vinse 6-3 7-6 nella fase a gironi delle Atp Finals: guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

