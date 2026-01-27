Shelton muscoli e il tabù Sinner | chi è il prossimo avversario di Jannik

Jannik Sinner si prepara ai quarti di Melbourne, dove affronterà lo statunitense Shelton. L’incontro rappresenta un momento importante nel percorso del tennista italiano, che ha dimostrato costanza e determinazione. Questa sfida potrebbe segnare un ulteriore passo avanti nel suo cammino nel torneo, offrendo un’occasione per confermare la sua crescita e il suo livello di competitività.

Si dice che per spezzare una maledizione si debba fare affidamento prima di tutto sulla ragione e sul cambiamento di prospettiva. Ecco, Ben Shelton ultimamente ha provato a darsi l'una e l'altro. Anche perché difficilmente avrà sorriso dopo aver scoperto che il tabellone di Melbourne poteva riservargli l'ennesimo incrocio contro Sinner. Una bestia nera, uno che gli ha concesso zero set in oltre due anni. E allora lo statunitense ha raccontato le sue ricette per avvicinarsi a Jannik qualche giorno fa, dopo la vittoria con Vacherot: "Sto cambiando qualcosa, sto facendo tutto in modo ottimo. Sento di essere in grado di maggiori cambi di velocità col rovescio e più precisione con servizio e dritto.

Al secondo turno di Melbourne, Jannik Sinner affronterà l’avversario australiano, che domani compie 34 anni.

Jannik Sinner supera senza difficoltà James Duckworth nel secondo turno degli Australian Open 2026, confermando la sua forma e avanzando al terzo turno.

