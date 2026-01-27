In questo testo si analizza la recente partita del Settesoldi, evidenziando le difficoltà nel concretizzare le occasioni e gli errori difensivi che hanno influito sull’esito. La squadra si trova a dover affrontare le conseguenze di una sconfitta che pesa sul morale, sottolineando l’importanza di migliorare la fase offensiva e difensiva per ottenere risultati più favorevoli.

"Una sconfitta che non ci voleva. Non siamo stati capaci di segnare, se non proprio alla fine del recupero, e abbiamo regalato due gol evitabilissimi al Cenaia, che era anche in inferiorità numerica. L’obbligo di dover vincere e fare la partita per puntare al primato ci ha penalizzato per quel che riguarda la tenuta fisica e mentale in queste varie sfide ravvicinate". Mastica amaro Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, che però cerca di vedere pregi e difetti della sua squadra al termine del mese di gennaio, con 7 partite giocate in 20 giorni, ma soprattutto dopo l’ultimo, inaspettato, ko contro il fanalino di coda Cenaia che ha fatto perdere il primato al sodalizio di via del Purgatorio nel girone A di Eccellenza (amaranto in seconda piazza a quota 41 punti). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Settesoldi giustifica i suoi. Il peso del primato si sente

Approfondimenti su Settesoldi giustifica

Una notte, una donna si sveglia percependo un peso sul petto, che inizialmente associa al suo cagnolino.

Il 19 gennaio può rappresentare un giorno come tanti o un momento di particolare introspezione, segnato da sensazioni di stanchezza o inquietudine.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Settesoldi giustifica

Argomenti discussi: Settesoldi giustifica i suoi. Il peso del primato si sente.

Settesoldi giustifica i suoi. Il peso del primato si senteUna sconfitta che non ci voleva. Non siamo stati capaci di segnare, se non proprio alla fine del recupero, e abbiamo regalato due gol evitabilissimi al Cenaia, che era anche in inferiorità numerica. lanazione.it