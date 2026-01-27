Il Giardino dei Tigli a Sesto, un tempo punto di ritrovo per diverse generazioni, rischia di essere abbandonato. Dopo trent’anni di attività, il mancato finanziamento mette a rischio la riqualificazione e la vita sociale dello spazio, che rappresenta un patrimonio per la comunità locale. La questione evidenzia l’importanza di sostenere le aree pubbliche per preservare il senso di appartenenza e di identità urbana.

Dove per trent’anni anziani, ragazzi e bambini hanno condiviso uno spazio, rendendolo vivo e riqualificandolo, oggi rischia di nascere un vuoto urbano. C’era ancora Filippo Penati, quando l’amministrazione comunale assegnò a un gruppo di residenti volontari un’area abbandonata in via Fratelli Bandiera, davanti ai giardini pubblici. Per prima cosa fu costruito un campo di bocce. Fu la prima adozione di un pezzo di città pubblica: chi frequentava quel luogo lo sistemò, facendolo diventare un’oasi nel quartiere Rondò, presidio di quartiere e comunità intergenerazionale. Con il sostegno delle successive amministrazioni, si aggiunsero un altro campo bocce, un campetto di calcio e uno di basket per i ragazzi del rione, un giardino che accoglieva gli studenti della scuola accanto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sesto, il bando va deserto: "Così il Giardino dei Tigli è a rischio abbandono"

