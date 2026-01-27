Il Montevarchi ha ottenuto una vittoria significativa sul campo del Seravezza, dimostrando sfrontatezza e determinazione. La prestazione della squadra è stata apprezzata dal tecnico, che ora si concentra sulla prossima sfida contro il Trestina dell’ex Calori. Un momento importante per il club, che prosegue il suo cammino in Serie D con entusiasmo e compattezza.

MONTEVARCHI Sfrontatezza e coraggio. Ecco le armi che ha sfoderato il Montevarchi, la prima squadra fin qui capace di uscire dal " Buon Riposo " di Seravezza con un risultato positivo. Sì perché i padroni di casa, allenati da Cristiano Masitto e terza forza del girone, sino all’altro ieri avevano vinto tutte le partite, 10 per l’esattezza, piegando anche la corazzata Grosseto. Ebbene, se si voleva una risposta dai ragazzi di Simone Marmorini (nella foto), battuti di netto la settimana scorsa proprio dalla capolista di Paolo Indiani, è arrivata grazie ad un pareggio per 1-1 che per la forza degli avversari assomiglia ad un successo pieno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D: il tecnico rossoblù esalta la prestazione della sua squadra sul campo del Seravezza. E ora c’è il Trestina dell’ex Calori. Marmorini: "Montevarchi, continua così»

Il tecnico rossoblù ha sottolineato l'importanza della prestazione contro il Prato, evidenziando la crescita del Montevarchi nel girone d’andata.

Nel mercato invernale, il Montevarchi mantiene la sua linea di interventi minimi, confidando nell’organico già costruito in estate.

