Il tecnico Marco Becattini ha definito la recente partita contro il Follonica Gavorrano una delle più belle dell’anno, segnando un importante traguardo per il Terranuova Traiana. La vittoria per 1-0 ha portato la squadra in zona playoff per la prima volta nella sua storia, rappresentando un risultato significativo nel campionato di Serie D.

TERRANUOVA "Ho visto una delle partite più belle dell’anno". È l’estrema sintesi dell’allenatore del Terranuova Traiana Marco Becattini (nella foto), che restituisce in maniera nitida quanto accaduto domenica al Matteini, dove i biancorossi sono riusciti a prevalere per 1-0 sul Follonica Gavorrano entrando per la prima volta nella loro storia in zona playoff di serie D. Una partita vibrante in cui i padroni di casa hanno dato spettacolo, si sono intestati numerose occasioni da gol e gli avversari hanno tentato l’assalto finale nel lunghissimo recupero di 7 minuti, senza riuscire tuttavia a sorprendere Pagnini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D, il tecnico non ha dubbi: "Una delle gare più belle». Miracolo Terranuova. Becattini sogna i playoff

Approfondimenti su Terranuova Traiana

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Terranuova Traiana

Argomenti discussi: Serie D – Clamoroso a Siena: tecnico sparisce e salta la panchina; Iniziato a Roma il mini raduno con atleti U22 di Serie B Nazionale. Adam Filippi nello staff tecnico; Under 16, i convocati di Valtolina per lo stage area Centro; Serie D, girone A: Altro ribaltone alla guida tecnica della NovaRomentin, via Giuliano Melosi, ritorna Marco Molluso.

SERIE D: il tecnico biancorosso evidenzia l’episodio quando la sua squadra, poi raggiunta, era già in vantaggio. La rabbia di Becattini: Negato un rigore solare al ...TERRANUOVA C’è del rammarico a piazza Coralli dopo il pareggio interno del Terranuova Traiana con lo Scandicci. Stando a quanto ... sport.quotidiano.net

Aglietti riparte dalla Serie D? Il tecnico nel mirino della PistoieseAlfredo Aglietti riparte dalla Serie D? L'ex tecnico di Lecco, Chievo, Virtus Entella e Novara fra le altre è finito nel mirino della Pistoiese, club che milita nel girone D di Serie D. Secondo quanto ... tuttomercatoweb.com

Madonna del Miracolo Il 20 gennaio 1842, nella Basilica di Sant’Andrea delle Fratte a Roma, si verificò un evento che segnò profondamente la devozione mariana dell’Ottocento: l’apparizione della... continua >> https://www.santodelgiorno.it/madonna-del-mir - facebook.com facebook