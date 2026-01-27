Serie C Monologo dei titani nel derby Angels decimati | ko amaro

La partita tra Titans e Santarcangelo si è conclusa con una netta vittoria dei Titans nel secondo tempo, portando a casa il risultato con un punteggio di 97-70. La sfida, valida per la Serie C, ha mostrato un netto predominio dei Titans, nonostante le assenze significative nel team Angels. Un risultato importante nel contesto del campionato, che riflette la forza e la determinazione dei Titans.

Il derby del Multieventi finisce con un monologo nel secondo tempo dei Titans, che dal +2 dell'intervallo chiudono su un eloquente 97-70 alla sirena finale su Santarcangelo. La squadra di Rossini ha sfruttato nel modo migliore la stazza e il talento di ali e lunghi, con Felici (nella foto), Fusco e Ugolini a prevalere nei diversi scontri diretti con i pariruolo ospiti. Santarcangelo, già senza Vandi e Broglia, ma anche con Rivali in panchina solo per onor di firma, perde a fine secondo quarto la sua punta di diamante, Saltykov, che si infortuna alla caviglia e non rientra più. La gara, che era andata a strappi nel primo tempo, con le triple di Macaru a ricucire fino al 44-42 del 20', nel secondo tempo si spacca.

