Serie B femminile Continua la marcia dell’Happy | con Fiore Valdarda ecco il settimo successo consecutivo
La Serie B femminile vede l’Happy consolidare la propria posizione grazie a una vittoria netta contro Basket Fiore Valdarda. Con questo settimo successo consecutivo, le ragazze continuano a dimostrare costanza e determinazione nel campionato, rafforzando la loro leadership e mantenendo un trend positivo. Un risultato che sottolinea l’importanza del lavoro di squadra e della continuità nelle prestazioni.
Con il Basket Fiore Valdarda arriva un’altra netta vittoria e adesso, per l’ Happy, i successi consecutivi sono sette. Vola alto la squadra di coach Maghelli, come testimonia il 76-55 dell’ultima giornata. Valdarda resiste un quarto (22-18), poi la difesa delle rosanero di casa soffoca tutte le iniziative e all’intervallo il tabellone della Carim segnala un significativo 41-25. In attacco è Tiraferri a scavare il solco, con Eleonora Duca a mettere i punti del +16. Di ritorno dagli spogliatoi le ospiti aumentano l’aggressività, ma l’Happy non fa una piega e veleggia tranquilla sul 55-38 del 30’ e sul +19 conclusivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondimenti su Fiore Valdarda
Olimpia Milano: risposta di carattere a Tortona e settimo successo consecutivo
L'Olimpia Milano si impone con autorità nella trasferta di Tortona, conquistando il settimo successo consecutivo con il punteggio di 78-87.
Jolo a casa con un buon punto. Settimo risultato utile consecutivo
Ultime notizie su Fiore Valdarda
Argomenti discussi: Basket Serie B Femminile, la Mercede continua a vincere e mantiene la vetta; Serie B Femminile, il Como 1907 batte il Bologna e primato sempre più solido; Serie B femminile. Le designazioni arbitrali della 14^ giornata di campionato; Basket Serie B femminile. Oleificio Fiorentini. Comincia il ritorno. L’ostacolo è Terni.
Serie B femminile. Continua la marcia dell’Happy: con Fiore Valdarda ecco il settimo successo consecutivoCon il Basket Fiore Valdarda arriva un’altra netta vittoria e adesso, per l’Happy, i successi consecutivi sono sette. Vola ... sport.quotidiano.net
Basket Serie B Femminile, la Mercede continua a vincere e mantiene la vettaNessuna sorpresa nel corso della quarta giornata di ritorno del torneo di Serie B Femminile di basket. Vincono, infatti, tutte le favorite della vigilia, prime della classe incluse. unionesarda.it
Under 14: Quarta giornata di ritorno contro FBK Fiore Valdarda. FBK VALDARDA - SISTERS 90-23 (27-2; 16-6; 22-11; 25-4) Rusu 6, Bertoli, Balestri 2, Prisco, Golinelli, De Lorenzo 7, Gaggioli, Caputo 57, Minasola, Rahmani 6 #gosisters #basketballsisters - facebook.com facebook
Battuto alla palestra Carim il Fiore Basket Valdarda 76-55 dopo una partita molto fisica. Ribaltata la differenza canestri #Rimini #Sport x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.