Serie B femminile Continua la marcia dell’Happy | con Fiore Valdarda ecco il settimo successo consecutivo

La Serie B femminile vede l’Happy consolidare la propria posizione grazie a una vittoria netta contro Basket Fiore Valdarda. Con questo settimo successo consecutivo, le ragazze continuano a dimostrare costanza e determinazione nel campionato, rafforzando la loro leadership e mantenendo un trend positivo. Un risultato che sottolinea l’importanza del lavoro di squadra e della continuità nelle prestazioni.

Con il Basket Fiore Valdarda arriva un’altra netta vittoria e adesso, per l’ Happy, i successi consecutivi sono sette. Vola alto la squadra di coach Maghelli, come testimonia il 76-55 dell’ultima giornata. Valdarda resiste un quarto (22-18), poi la difesa delle rosanero di casa soffoca tutte le iniziative e all’intervallo il tabellone della Carim segnala un significativo 41-25. In attacco è Tiraferri a scavare il solco, con Eleonora Duca a mettere i punti del +16. Di ritorno dagli spogliatoi le ospiti aumentano l’aggressività, ma l’Happy non fa una piega e veleggia tranquilla sul 55-38 del 30’ e sul +19 conclusivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

