La Serie A torna a utilizzare il tradizionale pallone bianco dalla 23ª giornata, sostituendo temporaneamente quello arancione. Questa modifica mira a migliorare la visibilità durante le partite e garantire condizioni ottimali per giocatori e spettatori. Un cambiamento che segna un ritorno alla consueta estetica del calcio italiano, dopo alcune settimane di utilizzo di un modello diverso.

Diciamo finalmente addio al pallone arancione, che tanto ha messo alla prova la nostra vista in queste settimane. A partire dalla 23esima giornata, tornerà il pallone bianco. Il comunicato della Lega Serie A. Riecco il pallone bianco: i dettagli. Si legge sul sito della Serie A: Puma e Lega Calcio Serie A svelano oggi il nuovo Puma Orbita Serie A Enilive 2026, il pallone ufficiale che accompagnerà l’ultima e decisiva parte della stagione di Serie A Enilive, Coppa Italia Frecciarossa e delle competizioni Primavera 1. Il design grafico del pallone trae ispirazione dalla serigrafia di Bruno Munari, artista che ha saputo coniugare teoria matematica e libertà espressiva, rompendo la rigidità delle forme tradizionali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Serie A, addio al pallone arancione: dalla 23ª giornata torna quello bianco

Dopo le numerose critiche ricevute dagli appassionati e dai daltonici, la Serie A decide di interrompere l’uso del pallone arancione.

La Serie A ha deciso di ritornare alle tradizionali colorazioni del pallone, abbandonando quello arancione.

Argomenti discussi: Lucca, addio al Napoli senza rimpianti.

