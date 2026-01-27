Sergej Lavrov ospite del congresso dei rosso-bruni Marco Rizzo a Open | Bombe sull’Ucraina? No parlerà di pace e multipolarismo

Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov parteciperà al congresso di Democrazia sovrana popolare, partito di Marco Rizzo. L’evento si concentrerà su temi di pace e multipolarismo, offrendo un’occasione di confronto su questioni internazionali e politiche attuali. La presenza di Lavrov sottolinea l’importanza di dialogo e collaborazioni tra diverse visioni politiche.

Ci sarà anche il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov tra gli ospiti del prossimo congresso di Democrazia sovrana popolare, il partito di tendenza «rosso-bruna» fondato da Marco Rizzo nel 2023. Il congresso è in programma a Roma il prossimo weekend, sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio. L’intervento (in collegamento) di Lavrov, lanciato dal partito con tanto di card, promette di essere il piatto forte di sabato pomeriggio. Piatto indigesto per chi (gli ucraini) da quasi quattro anni muore o congela sotto le bombe sganciate dalle forze di Vladimir Putin, di cui Lavrov è da 22 anni il fedele ministro degli Esteri.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Democrazia sovrana popolare Ucraina: Sabato e domenica prossimi congresso Dsp, atteso intervento Lavrov Il prossimo fine settimana a Roma si svolgerà il Congresso nazionale di Democrazia sovrana e popolare, intitolato Pace e bombe: ad Abu Dhabi incontro Usa-Russia, pioggia di 430 droni sull’Ucraina. Sette morti a Kiev. Violato lo spazio aereo, la Romania fa decollare i caccia Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Democrazia sovrana popolare Argomenti discussi: Il movimento di Vannacci chiama Mosca: invito all’ambasciatore russo; Lavrov: La Groenlandia non è parte naturale della Danimarca. Nessuna prova che Russia o Cina vogliano impadronirsene. Sergej Lavrov ospite del congresso dei rosso-bruni. Marco Rizzo a Open: «Bombe sull’Ucraina? No, parlerà di pace e multipolarismo»Il ministro degli Esteri di Putin interverrà in collegamento all'assise di Democrazia sovrana popolare che si terrà a Roma il 31 gennaio e il 1° febbraio ... open.online Il movimento di Vannacci chiama Mosca: invito all’ambasciatore russoIl ministro degli Esteri Lavrov a Meloni: se vuole dialogare ci sono canali. Il diplomatico Paramonov ospite del think tank del generale ... repubblica.it "I tentativi da parte di forze esterne di destabilizzare la situazione politica interna dell' #Iran sono profondamente preoccupanti". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, durante una conferenza stampa. x.com Copio e incollo ECCO CHI È LAVROV Sergej Lavrov si ripresenta con il copione di sempre: parole misurate, tono “razionale”, e una quantità di omissioni che da sole basterebbero a definire il personaggio. Dice che la Russia è pronta al dialogo, ma scarica su - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.