Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov parteciperà al congresso di Democrazia sovrana popolare, partito di Marco Rizzo. L’evento si concentrerà su temi di pace e multipolarismo, offrendo un’occasione di confronto su questioni internazionali e politiche attuali. La presenza di Lavrov sottolinea l’importanza di dialogo e collaborazioni tra diverse visioni politiche.

Ci sarà anche il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov tra gli ospiti del prossimo congresso di Democrazia sovrana popolare, il partito di tendenza «rosso-bruna» fondato da Marco Rizzo nel 2023. Il congresso è in programma a Roma il prossimo weekend, sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio. L’intervento (in collegamento) di Lavrov, lanciato dal partito con tanto di card, promette di essere il piatto forte di sabato pomeriggio. Piatto indigesto per chi (gli ucraini) da quasi quattro anni muore o congela sotto le bombe sganciate dalle forze di Vladimir Putin, di cui Lavrov è da 22 anni il fedele ministro degli Esteri.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

