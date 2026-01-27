Separazione delle carriere il Pd deve fare quadrato | è una questione di emergenza democratica

La separazione delle carriere nel Pd rappresenta una questione di emergenza democratica. È fondamentale rafforzare l’unità e la coesione del partito, evitando divisioni che possano compromettere la sua stabilità. Solo attraverso un approccio condiviso si potrà garantire un percorso politico più solido e trasparente, rispettando le diverse posizioni senza comprometterne il valore.

di Enza Plotino Ha ragione Tomaso Montanari. Non siamo più nel tempo di una dialettica anche contrapposta, in certi momenti più accesa, in altri più debole, all’interno di un partito in cui tutte le posizioni hanno dignità di essere sostenute e difese. Tutto è cambiato oggi. Contro questi attacchi allo Stato democratico, al diritto, alla pacifica convivenza negli Stati e tra gli Stati, contro l’avanzata di nuovi fascismi e di forze autoritarie e tecnocratiche è necessario fare quadrato, resistere e riaffermare la centralità della democrazia e del diritto, della giustizia e della libertà. Bisogna decidere da che parte stare e il Pd non può permettersi di dividersi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

