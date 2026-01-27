La separazione delle carriere nel Pd rappresenta una questione di emergenza democratica. È fondamentale rafforzare l’unità e la coesione del partito, evitando divisioni che possano compromettere la sua stabilità. Solo attraverso un approccio condiviso si potrà garantire un percorso politico più solido e trasparente, rispettando le diverse posizioni senza comprometterne il valore.

di Enza Plotino Ha ragione Tomaso Montanari. Non siamo più nel tempo di una dialettica anche contrapposta, in certi momenti più accesa, in altri più debole, all’interno di un partito in cui tutte le posizioni hanno dignità di essere sostenute e difese. Tutto è cambiato oggi. Contro questi attacchi allo Stato democratico, al diritto, alla pacifica convivenza negli Stati e tra gli Stati, contro l’avanzata di nuovi fascismi e di forze autoritarie e tecnocratiche è necessario fare quadrato, resistere e riaffermare la centralità della democrazia e del diritto, della giustizia e della libertà. Bisogna decidere da che parte stare e il Pd non può permettersi di dividersi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Separazione delle carriere, il Pd deve fare quadrato: è una questione di emergenza democratica

L'affermazione di Meloni sulla separazione delle carriere e il caso Garlasco hanno acceso un acceso dibattito mediatico.



Separazione delle carriere: la vera ragione di chi sostiene il sì...

Argomenti discussi: I sostenitori del Sì al referendum sulla giustizia stanno condividendo una tabella ingannevole; La fissazione anticipata della data del referendum sulla separazione delle carriere; Le ragioni del no; Travaglio su Nove: Referendum, se vince il sì i pm avranno la testa dei poliziotti, non dei giudici.

Separazione delle carriere, Nicola Gratteri: «Sorteggio truccato nel Csm di nominati. Il no in rimonta»Parla di un sorteggio «truccato» per la definizione dei due Csm che dovrebbero nascere qualora prevalesse il sì alla separazione delle carriere dei magistrati. È ... ilmattino.it

Separazione delle carriere, a Nordest oltre il 60% è d’accordo ma la fiducia nella magistratura si ferma al 48%Salvo sorprese, il referendum confermativo della riforma costituzionale che riorganizza l’ordinamento giudiziario dovrebbe tenersi il 22 e 23 marzo prossimi. Abbiamo di fronte, dunque, ... ilgazzettino.it

Il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati riguarda l’assetto della giustizia penale. Gli elettori sono chiamati a decidere se distinguere in modo netto il percorso professionale del giudice da quello del pubblico ministero, incidendo sul rapport - facebook.com facebook

La separazione delle funzioni è cosa diversa da quella delle carriere con percorsi di formazione diversi. Il CSM raddoppia, non si dimezza e il PdR è il capo di entrambi. L’art. 140 non è stato toccato. L’indipendenza è identica a oggi. x.com