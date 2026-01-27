Separazione carriere Bonelli Avs | Votiamo no perché non risolve i veri problemi della giustizia – Il video

La discussione sulla separazione delle carriere giudiziarie si concentra sulla reale efficacia delle riforme proposte. Bonelli di Avs sostiene che il referendum attuale non affronta le questioni più urgenti, come la riduzione dei tempi nei procedimenti penali e civili. È importante valutare come le modifiche possano incidere sul funzionamento della giustizia e sui diritti di cittadini e professionisti del settore.

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 "Votiamo no al referendum perché non risolve i veri problemi della giustizia, come ridurre i tempi nei procedimenti penali e civili. Votiamo no al referendum perché il Governo ha voluto punire, ad esempio, i giudici della Corte che ha definito uno spreco il Ponte sullo Stretto di Messina" così il deputato di Avs Angelo Bonelli. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L’infortunio di Barbero e il video che nessuno ha censurato. Ecco la vera storia del fact checking di Open sul referendum giustizia «Gravi timori dopo l’inchiesta di Report», la denuncia dell’Anm: «Sulla sicurezza informatica serve chiarire il ruolo di Palazzo Chigi» Marcello Dell’Utri: «Al convegno della giustizia? Non ero io, era mio fratello»🔗 Leggi su Open.online

