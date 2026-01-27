Giovedì 29 gennaio al Bronson Cafè parte “Senza Spina”, una serie di serate dedicate alla musica in modo semplice e diretto. Gli artisti si esibiscono in versioni unplugged, senza effetti o sovrapposizioni, per far ascoltare le canzoni nella loro forma più pura. L’obiettivo è creare un’atmosfera intima, dove il pubblico può ascoltare le storie dietro le canzoni e lasciarsi coinvolgere dalle emozioni che emergono dal palco.

Sanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) Giovedì 29 gennaio il Bronson Cafè inaugura “Senza Spina”, una nuova rassegna di serate sospese tra concerto intimo e racconto d’autore, dove la musica viene spogliata del superfluo per lasciare spazio alle storie, alle emozioni e alle canzoni nella loro forma più essenziale. Il primo appuntamento, Volume 1, è dedicato agli Mtv unplugged, una delle esperienze che hanno segnato gli anni ’90: un formato che ha portato artisti leggendari a mettersi a nudo, ridefinendo il concetto stesso di rock e autenticità, dai Nirvana ai R.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su Senza Spina Volume 1

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Senza Spina Volume 1

Argomenti discussi: Senza Spina Volume 1. Quando il rock si è messo a nudo: gli Unplugged di Mtv.

Cerchi una soluzione sicura per le tue installazioni elettriche Scopri la nostra **Spina da pannello VDE**! Con una potenza di 10A e 230V~ (1P+N+T) CEE, è perfetta per garantire affidabilità e sicurezza. Non perdere l'occasione di equipaggiare il tuo spa - facebook.com facebook