Segreti di famiglia 3 replica puntata 27 gennaio in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – martedì 27 gennaio – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Kurstat e Cinar si avvicinano e insieme iniziano a occuparsi delle persone che si rivolgono all’associazione. Nel frattempo Ilgaz interroga Meltem e sua madre mentre Yekta e Ceylin fanno di tutto per proteggere e tutelare la ragazza. Osman è disperato perché non ha più un lavoro e Mert decide di aiutarlo. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 52 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Approfondimenti su Segreti di famiglia

Il 1° gennaio, in streaming su Video Mediaset, è disponibile la replica della prima puntata di “Segreti di famiglia 3”.

Segreti di famiglia Trame dal 5 al 9 gennaio. #yarg #ceylin #ceylinerguvan #segretidifamiglia

Ultime notizie su Segreti di famiglia

