Segre | no uso Gaza contro Memoria Shoah

In occasione del Giorno della Memoria, è importante mantenere un approccio rispettoso e riflessivo. La testimonianza di Segre sottolinea che, sebbene sia possibile discutere di eventi attuali come Gaza, non si deve sfruttare questa giornata per scopi politici o strumentali. La memoria della Shoah richiede sobrietà e rispetto, affinché possa continuare a essere un monito universale.

12.30 "Si può e si deve parlare di Gaza nel Giorno della Memoria: si può parlare di Gaza,Iran,Ucraina e tutto ciò che chiama in causa l'umanità ma non si può usare Gaza contro il Giorno della Memoria". Così la sen.Segre al Quirinale. "Non si può tentare di oscurarlo, alimentare o lasciar correre ossessivi tentativi di banalizzazione,distorsione inversione della Shoah", ha aggiunto, "Non si può accettare che diventi una occasione di vendetta sulle vittime di allora". Antisemitismo riesploso dopo "tragico conflitto" nella regione.

