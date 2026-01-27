Se Schifani e Basile pari sono
La spesa della burocrazia siciliana rappresenta una significativa componente del bilancio regionale, che si avvicina ai 18 miliardi di euro annui. Di questi, oltre 5 miliardi sono destinati al personale tra Regione, enti collegati e partecipate. Questa situazione evidenzia la dimensione e l’impatto dei costi strutturali sulla gestione delle risorse pubbliche in Sicilia.
L'indice ROA (Return on Assets) misura il rendimento delle risorse impiegate: meno costi, più produttività. Regione Sicilia e Comune di Messina sono alla pari La burocrazia siciliana ha un costo misurabile e strutturale. Il bilancio regionale sfiora i 18 miliardi di euro l'anno; oltre 5 miliardi sono assorbiti dalla spesa per il personale tra Regione, enti collegati e partecipate. Tradotto in termini meno rispettabili: circa 1.041 euro l'anno per ciascuno dei 4,8 milioni di siciliani, neonati compresi. Gli azionisti della Regione sono dunque i cittadini, chiamati a finanziare l'apparato con redditi medi sensibilmente inferiori alla media nazionale.
