Netanyahu ha ribadito la minaccia di una risposta forte e decisa nel caso di un attacco da parte dell’Iran, sottolineando la determinazione di Israele a proteggere i propri interessi.

Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha ribadito l'avvertimento lanciato la scorsa settimana contro l'Iran: se Teheran attaccasse Israele, Gerusalemme risponderebbe con una forza mai vista. "E' vero, l'asse iraniano sta cercando di riprendersi ma non glielo permetteremo. Se l'Iran commettesse il grave errore di attaccare Israele, risponderemmo con una forza che non ha mai visto prima", ha avvertito parlando in una conferenza stampa trasmessa in tv. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele si sta concentrando sul disarmo di Hamas e sulla smilitarizzazione di Gaza dopo il ritorno dell'ultimo ostaggio dal territorio palestinese il giorno prima. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Se ci attaccate colpiremo con forza mai vista". La minaccia di Netanyahu

Teheran ha avvertito gli Stati Uniti che, in caso di ulteriori azioni militari contro il regime, risponderà colpendo obiettivi militari e navali.

In Iran, le proteste contro il regime degli ayatollah proseguono nella loro seconda settimana, ampliandosi e rappresentando una delle sfide più significative al governo degli ultimi anni, dopo i moti del 2022.

