Scuole chiuse il 6 febbraio all’inizio dei Giochi appelli e lettere per il dietrofront | In difficoltà 150mila famiglie

La chiusura delle scuole a Milano il 6 febbraio, in occasione dell’inizio dei Giochi e del passaggio della Torcia Olimpica, ha causato difficoltà a circa 150mila famiglie. La decisione ha generato molteplici appelli e richieste di revisione, evidenziando le ripercussioni di un evento di grande rilevanza sulla quotidianità cittadina.

Milano – Scuole chiuse all’interno della circonvallazione esterna venerdì 6 febbraio, giorno dell’inaugurazione dei Giochi e del passaggio della Torcia Olimpica nel cuore della città. Ma a 10 giorni dall’inizio dell’evento il provvedimento fa discutere, con famiglie sul piede di guerra, appelli di associazioni che invocano il dietrofront e polemiche politiche. Gli istituti per i quali è prevista la chiusura sono quelli “di ogni ordine e grado” e “i servizi per l’infanzia” all’interno dell’anello stradale delimitato da viale Cassala, viale Isonzo, viale Umbria, viale dei Mille, viale Abruzzi, viale Brianza, viale Lunigiana, viale Marche, viale Jenner, viale Monteceneri, viale Renato Serra, viale Murillo, viale Ranzoni, viale Bezzi e viale Misurata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

