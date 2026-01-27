Scuola | stop agli accorpamenti Napoletano | Caserta non sia il bancomat dei tagli della Regione

La discussione sugli accorpamenti scolastici continua, con richieste di sospenderli in attesa di una decisione del Consiglio di Stato. È importante monitorare gli sviluppi e comprendere le implicazioni di queste scelte per le comunità locali e il sistema educativo.

?"Caserta non sia il bancomat dei tagli della Regione. Fermare gli accorpamenti in attesa del Consiglio di Stato". Sono le considerazioni dell’ex consigliere regionale e capogruppo di Fratelli d’Itaia Pasquale Napoletano a proposito del piano di demansionamento scolastico per il Comune di Caserta.🔗 Leggi su Casertanews.it

