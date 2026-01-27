Scuola Piantedosi | Direttiva a presidi per metal detector anche a sorpresa

Il ministro dell’Interno Piantedosi ha annunciato l’introduzione di metal detector nelle scuole, anche in modo “a sorpresa”, per garantire un ambiente più sicuro. La misura sarà adottata in presenza di problematiche di sicurezza o reati, e potrà essere attuata in modo diverso su disposizione dell’autorità giudiziaria. L’obiettivo è rafforzare la tutela degli studenti e del personale scolastico, rispettando le normative vigenti.

«In queste ore, domani al massimo (mercoledì 28 gennaio, ndr), usciremo con una direttiva condivisa col ministro Valditara che manderemo ai dirigenti scolastici e ai prefetti, significherà che su richiesta dei dirigenti scolastici, quindi nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, insieme ai prefetti si potrà decidere di fare dei controlli nelle scuole, davanti e all'ingresso, in connessione al fenomeno crescente dell'utilizzo dei coltelli da parte dei ragazzi. Il controllo potrà essere fatto a sorpresa quando sarà richiesto dai dirigenti scolastici. Ovviamente resta fermo che se ci sono problemi di commissione di reati, quindi indagini giudiziarie, su disposizione dell'autorità giudiziaria potrà essere fatto in maniera anche diversa». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Scuola, Piantedosi: «Direttiva a presidi per metal detector, anche "a sorpresa"»

