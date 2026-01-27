Scuola | Mattia Zenzola ballerino ' dreamer' Pan Di Stelle Mai mollare tutti possiamo raggiungere la ' stella' più alta
L'artista e ballerino Mattia Zenzola, vincitore di Amici 2023, invita i bambini a non mollare e a credere nei propri sogni. Con il supporto di chi li circonda, è possibile raggiungere obiettivi ambiziosi, come la
"Voglio dire ai bambini di non mollare mai e crederci fino in fondo, anche con l'aiuto di chi ci è vicino - è il messaggio di Mattia Zenzola, ballerino vincitore di Amici 2023 e 'dreamer' del progetto Pan Di Stelle dedicato agli alunni delle scuole primarie - Se lo vogliamo davvero possiamo raggiungere la stella più 'alta'. Spero che la mia storia possa essere da esempio per i bimbi, che sono il nostro futuro". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Alice D'Amato (ginnasta, 'dreamer' Pan Di Stelle) "Importante far capire ai bambini che i sogni si possono avverare"
Scuola: ritorna il progetto Pan Di Stelle per incoraggiare i bimbi a sognare in grande
In questa seconda edizione del progetto “Sogna e credici fino alle stelle”, Pan di Stelle, il brand del Gruppo Barilla, promuove l’importanza dei sogni tra studenti e docenti di circa 3000 classi in tutta Italia.
