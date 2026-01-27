L'artista e ballerino Mattia Zenzola, vincitore di Amici 2023, invita i bambini a non mollare e a credere nei propri sogni. Con il supporto di chi li circonda, è possibile raggiungere obiettivi ambiziosi, come la

"Voglio dire ai bambini di non mollare mai e crederci fino in fondo, anche con l'aiuto di chi ci è vicino - è il messaggio di Mattia Zenzola, ballerino vincitore di Amici 2023 e 'dreamer' del progetto Pan Di Stelle dedicato agli alunni delle scuole primarie - Se lo vogliamo davvero possiamo raggiungere la stella più 'alta'. Spero che la mia storia possa essere da esempio per i bimbi, che sono il nostro futuro". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Scuola: Mattia Zenzola (ballerino, 'dreamer' Pan Di Stelle) "Mai mollare, tutti possiamo raggiungere la 'stella' più alta"

Approfondimenti su Mattia Zenzola

In questa seconda edizione del progetto “Sogna e credici fino alle stelle”, Pan di Stelle, il brand del Gruppo Barilla, promuove l’importanza dei sogni tra studenti e docenti di circa 3000 classi in tutta Italia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Mattia Zenzola

Argomenti discussi: Comunicazione Italiana; Scuola, riparte il progetto educativo Sogna e credici fino alle stelle; Pan di Stelle lancia la seconda edizione del progetto educativo sogna e credici fino alle stelle; Pan di Stelle porta i sogni tra i banchi di scuola.

Raffaella in lacrime per l’infortunio, l’abbraccio con Mattia Zenzola: i due erano partner prima di AmiciMomento di crisi ad Amici 24 per Raffaella. La ballerina si è infortunata prima del Serale ed è scoppiata in lacrime. Così ha chiesto di poter incontrare Mattia Zenzola, ex vincitore, ballerino ... fanpage.it

Amici 24, Raffaella Mitaritonna e Mattia Zenzola avrebbero avuto una relazione: l'indiscrezione e gli indiziSpunta un pettegolezzo molto interessante sulla scuola di Amici 24. Pare che tra Raffaella (ballerina di latino) e Mattia (l'ex vincitore) ci sia stato - o forse c'è ancora - del tenero. Si sa che il ... movieplayer.it

La prima esperienza speciale di #Amici25 insieme a Marlù di questo 2026 ha visto Elena, sui tacchi, ballare latino-americano con Alessia Pecchia e Mattia Zenzola. Quale sarà la prossima Continuate a suggerire nuove esperienze! #KeepDreaming con #Ma - facebook.com facebook