Scuola Evo 4.0 per contrastare la dispersione tra gli studenti umbri

La scuola in Umbria sta adottando il progetto Evo 4.0 per ridurre la dispersione tra gli studenti. Questa iniziativa mira a migliorare l’engagement e il successo scolastico, affrontando una delle sfide principali dell’istruzione regionale. Attraverso interventi mirati, si cerca di creare un ambiente più stimolante e inclusivo, favorendo il percorso formativo dei giovani e il loro futuro.

La dispersione scolastica è una delle problematiche maggiormente riscontrate tra gli adolescenti. In Umbria sono state messe in atto diverse azioni per contrastarla, tra queste il progetto Evo 4.0 (Educazione Inclusiva per l'Umbria di domani). Un progetto nato dalla collaborazione tra la Consulta.

