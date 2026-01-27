L'ospedale affronta quotidianamente interventi di manutenzione sugli ascensori, garantendo sicurezza e conformità alle norme vigenti. La gestione degli impianti elevatori è fondamentale per assicurare il corretto funzionamento e la sicurezza dei pazienti e del personale. La manutenzione regolare, coordinata dal Dipartimento tecnico, permette di intervenire prontamente in caso di malfunzionamenti, riducendo i rischi e migliorando la qualità del servizio.

Nuovo ma vecchio problema all’ospedale: si torna a parlare di ascensori e manutenzioni. "La manutenzione degli impianti elevatori – precisa l’ingegner Agnese Pieracci, direttore del Dipartimento tecnico – è svolta quotidianamente, secondo programmi strutturati e nel pieno rispetto della normativa vigente, e prevede interventi tempestivi in caso di segnalazione di guasti o malfunzionamenti. La funzionalità e la sicurezza degli ascensori sono costantemente monitorate". Il servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento è garantito dalla Società Renovit public solutions spa, tramite Schindler: "Il contratto prevede – spiena – un piano di manutenzione semestrale e ispezioni biennali sul corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza da parte di un ente notificato terzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scotte, ascensori e sicurezza: "Quattro interventi al giorno"

