Scotte ascensori e sicurezza | Quattro interventi al giorno

Da lanazione.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ospedale affronta quotidianamente interventi di manutenzione sugli ascensori, garantendo sicurezza e conformità alle norme vigenti. La gestione degli impianti elevatori è fondamentale per assicurare il corretto funzionamento e la sicurezza dei pazienti e del personale. La manutenzione regolare, coordinata dal Dipartimento tecnico, permette di intervenire prontamente in caso di malfunzionamenti, riducendo i rischi e migliorando la qualità del servizio.

Nuovo ma vecchio problema all’ospedale: si torna a parlare di ascensori e manutenzioni. "La manutenzione degli impianti elevatori – precisa l’ingegner Agnese Pieracci, direttore del Dipartimento tecnico – è svolta quotidianamente, secondo programmi strutturati e nel pieno rispetto della normativa vigente, e prevede interventi tempestivi in caso di segnalazione di guasti o malfunzionamenti. La funzionalità e la sicurezza degli ascensori sono costantemente monitorate". Il servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento è garantito dalla Società Renovit public solutions spa, tramite Schindler: "Il contratto prevede – spiena – un piano di manutenzione semestrale e ispezioni biennali sul corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza da parte di un ente notificato terzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

scotte ascensori e sicurezza quattro interventi al giorno

© Lanazione.it - Scotte, ascensori e sicurezza: "Quattro interventi al giorno"

Approfondimenti su Scotte Ascensori

Carabinieri in prima linea: "Codice rosso", quattro interventi al giorno

I carabinieri sono quotidianamente impegnati in interventi legati al

Chirurgia robotica, record mondiale al Pascale: quattro interventi in un solo giorno

L’Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli ha stabilito un record mondiale di chirurgia robotica eseguendo quattro interventi in un solo giorno.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Scotte Ascensori

Argomenti discussi: Scotte, ascensori e sicurezza: Quattro interventi al giorno; Aous: Precisazioni su funzionamento e manutenzione degli ascensori alle Scotte; Ascensori guasti all'ospedale, le Scotte promette: più manutenzione e nove elevatori nuovi; Autostrada A1 : chiuso stanotte il tratto Fabro-Orvieto verso Roma.

scotte ascensori e sicurezzaAous: Precisazioni su funzionamento e manutenzione degli ascensori alle ScotteSIENA. Dall’Azienda ospedaliero-universitaria Senese riceviamo e pubblichiamo. In riferimento alle problematiche riguardanti il funzionamento degli ... ilcittadinoonline.it

Ascensori alle Scotte: Per le manutenzioni 2,5 milioni dall’AziendaInterviene anche la segreteria provinciale del NurSind, il sindacato delle professioni infermieristiche, sulla polemica su ascensori guasti e disservizi all’ospedale Le Scotte: La situazione - spiega ... lanazione.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.