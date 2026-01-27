Scontri all’ex Latteria | otto condanne e un’assoluzione 8 mesi al proprietario del cane

In seguito agli scontri avvenuti davanti all’ex Latteria Occupata a Genova, il tribunale ha emesso otto condanne e un’assoluzione. La sentenza riguarda gli imputati coinvolti negli scontri della notte tra il 3 e il 4 maggio 2024. La decisione si inserisce nel quadro delle indagini condotte dal giudice Roberto Cascini, evidenziando la responsabilità degli individui coinvolti in quegli eventi.

Otto condanne e un'assoluzione. È la sentenza pronunciata oggi dal giudice del tribunale di Genova Roberto Cascini nei confronti degli esponenti dell'area antagonista imputati per gli scontri avvenuti nella notte tra il 3 e il 4 maggio 2024 davanti all'ex Latteria Occupata, in stradone.

Il pubblico ministero Giuseppe Longo ha chiesto una condanna di un anno e sei mesi per dieci individui dell’area antagonista di Genova, accusati degli scontri avvenuti tra il 3 e il 4 maggio 2024 davanti all’ex Latteria Occupata.

