Scontri a Minneapolis svolta di Trump | manda via Bovino e i suoi agenti

In Minnesota, Donald Trump ha annunciato la riduzione degli agenti Ice presenti a Minneapolis, includendo il comandante Gregory Bovino. La decisione riguarda lo spostamento di alcuni agenti verso altri settori di intervento, modificando così la presenza delle forze dell’ordine nella zona. Questa misura si inserisce nel quadro di una svolta nelle operazioni di sicurezza statale, con possibili implicazioni sul contesto locale e sulla gestione delle emergenze.

(Adnkronos) – Donald Trump ridurrà gli agenti Ice in Minnesota. Già oggi, secondo quanto riferisce la Cnn, il comandante della Us Border Patrol Gregory Bovino e alcuni dei suoi agenti dovrebbero lasciare Minneapolis e tornare ai rispettivi settori di intervento. Nel frattempo, Trump ha annunciato che invierà il responsabile della frontiera Tom Homan in Minnesota. Homan sarà ora il “principale punto di contatto sul campo a Minneapolis”, ha precisato la portavoce Karoline Leavitt. Oggi, inoltre, Homan incontrerà il sindaco di Minneapolis Jacob Frey, come confermato dallo stesso Trump e da Frey, dopo una conversazione telefonica definita “buona” e foriera di progressi dal presidente.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Minneapolis DonaldTrump

Donald Trump sta considerando una riduzione degli agenti Ice in Minnesota, secondo il governatore Tim Walz.

Recenti eventi a Minneapolis hanno suscitato forti reazioni: un uomo ucciso da agenti federali ha generato proteste, mentre l'ICE ha deportato una bambina di due anni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Minneapolis DonaldTrump

