Scontri a Minneapolis il governatore Walz | Trump pronto a ridurre gli agenti dell’Ice

Donald Trump sta considerando una riduzione degli agenti Ice in Minnesota, secondo il governatore Tim Walz. La decisione potrebbe avere ripercussioni sulle politiche migratorie e sulla sicurezza dello stato. Walz ha riferito di una conversazione positiva con l’ex presidente, che si è impegnato a valutare questa possibilità. La situazione resta sotto osservazione, con attenzione alle implicazioni di eventuali cambiamenti nelle forze dell’ordine.

(Adnkronos) – Donald Trump valuterà la riduzione degli agenti Ice in Minnesota. "Mi ha promesso che ci penserà" ha detto il governatore Tim Walz, parlando di "un'ottima telefonata" in cui "sembravamo sulla stessa lunghezza d'onda". Al momento gli agenti federali in zona sono circa 3mila. Walz ha affermato anche che Trump si è impegnato a.

