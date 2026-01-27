Scomparsa di Nicola Iannotta il cordoglio del presidente della Provincia

In memoria di Nicola Iannotta, assessore provinciale all’Agricoltura e Forestazione, ricordato per il suo impegno nel settore primario e il suo amore per il territorio di Benevento. La Provincia esprime cordoglio per la sua scomparsa, sottolineando le sue capacità politiche e il contributo civico che ha dato nel corso degli anni.

Il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, esprime il cordoglio suo personale e del Consiglio Provinciale tutto per la scomparsa di Nicola Iannotta, assessore provinciale all'Agricoltura e Forestazione dal 1985 al 1995, ricordandone le grandi capacità politiche ed amministrative spese a favore del settore primario, dei lavoratori agricoli e forestali, l'amore per il territorio e la passione civile che hanno contraddistinto il suo mandato alla Rocca dei Rettori. Il Presidente Lombardi si unisce al dolore della Famiglia Iannotta.

