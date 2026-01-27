Scienziato perde due anni di lavoro per un clic sbagliato su ChatGPT | cosa è successo

Un ricercatore di scienze vegetali, Marcel Bucher, ha perso due anni di lavoro a causa di un clic errato su ChatGPT. La vicenda evidenzia l’importanza di gestire con attenzione i dati e le autorizzazioni nelle interazioni con intelligenze artificiali, sottolineando le possibili conseguenze di un errore involontario. Un episodio che invita a maggiore cautela nell’utilizzo di strumenti digitali e nella gestione delle informazioni sensibili.

La disavventura è capitata a Marcel Bucher, biologo e ricercatore di scienze vegetali, che voleva capire cosa sarebbe successo se avesse revocato il consenso alla condivisione dei dati con OpenAI. Il risultato è stata la cancellazione integrale della chat contenente oltre due anni di studi e nessuna possibilità di recuperarla.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

