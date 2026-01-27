Questa introduzione presenta l’universo di Schiaparelli a Parigi, dove l’Haute Couture si distingue per creatività e raffinatezza. È un’occasione per riscoprire l’arte sartoriale come forma di espressione oltre il semplice abbigliamento, in un contesto che trasforma il grigio in un’ispirazione di eleganza e sogno.

Mancinelli È quella settimana in cui la città sospende l’incredulità e trasforma il grigio dell’inverno in una tela dorata, perché l’ Haute Couture non sono solo sfilate, me riti contro la banalità del reale. In questo scenario Daniel Roseberry per Schiaparelli e Jonathan Anderson al suo debutto nell’alta moda Dior, premono il tasto “pausa” sul pensiero razionale per riaccendere il motore del sentimento puro. Roseberry non offre la solita lezione di storia del costume, fa qualcosa di più pericoloso e affascinante: smette di guardare le pareti e alza gli occhi al soffitto. Un’epifania alla Cappella Sistina gli rivela la differenza tra l’arte che educa e quella che sconvolge. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Schiaparelli a Parigi. Donne-ragno, ali e pizzi. Per tornare a sognare

A Parigi, la presentazione della collezione primaveraestate 2026 di Schiaparelli ha attirato numerose star del cinema e della musica.

