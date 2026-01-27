Miriam Leone condivide dettagli sul set e sulla sua esperienza nel mondo del cinema, evidenziando le dinamiche tra attori durante le scene di sesso e il lato meno noto della recitazione. Un’analisi sobria e precisa di un aspetto spesso nascosto dietro le quinte, che aiuta a comprendere meglio le complessità della professione attoriale.

“Scene di sesso? Con Stefano Accorsi litigammo per girarne una ”. Miriam Leone e il magico mondo della finzione cinematografica. A pochi giorni dall’uscita di Le cose non dette di Gabriele Muccino, dove Leone e Accorsi tornano a fare coppia, ecco qualche frase a mezza bocca pronunciata dall’attrice catanese durante il podcast di Gianluca Gazzoli. “Con Stefano è bello perché ogni volta che succede (lavorare insieme ndr) ci lanciamo una piccola sfida, dove sappiamo che ci sorprenderemo l’un l’altra e porteremo in scena qualcosa che ci sorprenderà. Infatti alla fine di ogni scena piangiamo, ci abbracciamo, ci tiriamo pugnetti, ci diciamo ma questa dove l’hai tirata fuori”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Scene di sesso? Con Stefano Accorsi litigammo per girarne una. Sono più imbarazzanti per gli uomini che per le donne”: la rivelazione di Miriam Leone

Miriam Leone condivide le difficoltà incontrate nel girare scene di sesso, in particolare durante la serie 1992.

Miriam Leone, nota attrice e ex Miss Italia, ha condiviso riflessioni sulle scene di sesso nei suoi ruoli, sottolineando che spesso risultano più imbarazzanti per gli uomini.

