In questa vicenda di cronaca, due giovani sono stati denunciati a Catania per aver tentato di scassinare un distributore di sigarette, minacciando anche alcuni testimoni e automobilisti presenti. L’episodio, ancora sotto indagine, evidenzia l’importanza di segnalare comportamenti sospetti alle autorità.

Due giovani sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per tentato furto e minacce aggravate dopo aver cercato di scassinare un distributore automatico di sigarette in via Zia Lisa, a Catania. I fatti sono stati ricostruiti grazie alle immagini di videosorveglianza e alla collaborazione del titolare della tabaccheria. Il tentato furto a Catania La denuncia e le indagini della Polizia L'identificazione e la perquisizione Il sequestro delle armi e delle munizioni Il tentato furto a Catania L’episodio si è verificato alcuni giorni fa in via Zia Lisa, a Catania. I due giovani, cugini tra loro, sono arrivati a piedi davanti a una tabaccheria e hanno agito rapidamente, prendendo di mira il distributore automatico di sigarette situato all’esterno dell’esercizio commerciale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scassinano un distributore di sigarette con una pistola e minacciano i testimoni a Catania, 20enni denunciati

Due giovani sono stati denunciati dopo aver tentato di forzare un distributore automatico di sigarette in via Zia Lisa.

Due giovani cugini ventenni sono stati denunciati dalla Polizia di Stato a Catania per aver tentato di scassinare un distributore automatico di sigarette davanti a una tabaccheria in via Zia Lisa.

