Scassinano un distributore di sigarette con una pistola e minacciano i testimoni a Catania 20enni denunciati
In questa vicenda di cronaca, due giovani sono stati denunciati a Catania per aver tentato di scassinare un distributore di sigarette, minacciando anche alcuni testimoni e automobilisti presenti. L’episodio, ancora sotto indagine, evidenzia l’importanza di segnalare comportamenti sospetti alle autorità.
Due giovani sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per tentato furto e minacce aggravate dopo aver cercato di scassinare un distributore automatico di sigarette in via Zia Lisa, a Catania. I fatti sono stati ricostruiti grazie alle immagini di videosorveglianza e alla collaborazione del titolare della tabaccheria. Il tentato furto a Catania La denuncia e le indagini della Polizia L'identificazione e la perquisizione Il sequestro delle armi e delle munizioni Il tentato furto a Catania L’episodio si è verificato alcuni giorni fa in via Zia Lisa, a Catania. I due giovani, cugini tra loro, sono arrivati a piedi davanti a una tabaccheria e hanno agito rapidamente, prendendo di mira il distributore automatico di sigarette situato all’esterno dell’esercizio commerciale. 🔗 Leggi su Virgilio.it
