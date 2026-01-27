scandicci la linea verde che asse con il bologna

L’articolo analizza la crescita dello Scandicci, che si conferma una realtà importante nel panorama calcistico toscano. Dopo recenti successi e una posizione solida in classifica, il club continua a sviluppare giovani talenti, rafforzando il proprio ruolo di eccellenza nel settore. Un percorso che sottolinea l’importanza di un progetto stabile e ambizioso per il futuro della squadra.

Non si ferma il momento d’oro dello Scandicci. Dopo gli ultimi successi contro il Prato e l’impresa di domenica al ’Franchi’ contro il Siena, che hanno blindato la classifica, il club del presidente Fabio Rorandelli ribadisce il proprio ruolo di primo piano come eccellente fucina di talenti. L’ultima operazione di risalto riguarda Niccolò Mennini, difensore centrale classe 2008, ceduto al Bologna. Sebbene il ragazzo provenisse dal settore giovanile dell’Empoli, è stata l’intuizione dello Scandicci a fare la differenza: la società ha saputo valorizzarne il potenziale offrendogli una vetrina di prestigio in prima squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

