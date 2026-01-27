In un bosco di Rogoredo, uno dei simboli del degrado urbano a Milano, una troupe Rai è stata aggredita dopo essere stata scambiata per un poliziotto. L’incidente evidenzia le difficoltà di sicurezza in aree periferiche e il rischio di violenza nelle zone di degrado. La vicenda sottolinea l’importanza di misure di tutela adeguate per operatori e cittadini.

L’agguato nel bosco dello spaccio, a pochi metri dalla polizia. Nel cuore del boschetto di Rogoredo, uno dei simboli più evidenti del degrado urbano alla periferia Est di Milano, la violenza ha colpito ancora. Questa volta non un passante, non un residente, ma chi stava cercando di raccontare ciò che accade ogni giorno in quell’area fuori controllo. Giovanni Violato, operatore del programma di Rai 2 Ore 14, è stato aggredito e rapinato mentre, insieme all’inviata Francesca Pizzolante, stava documentando l’attività di spaccio che prosegue indisturbata anche nelle ore successive a una sparatoria mortale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Scambiato per un poliziotto, assalito nel bosco di Rogoredo: l’aggressione choc alla troupe Rai di Ore 14

In un contesto di crescente tensione a Milano, una troupe di ‘Ore 14’ è stata aggredita a Rogoredo, pochi giorni dopo una sparatoria che ha coinvolto un giovane di 28 anni.

In un episodio recente a Rogoredo, Giovanni Violato, giornalista di Ore 14, insieme alla troupe, è stato vittima di un'aggressione.

Troupe di Ore 14 aggredita a Rogoredo, l'inviato del programma colpito perché scambiato per un poliziottoAssalto da parte di un gruppo di spacciatori durante un servizio sul blitz antidroga. Milo Infante: Azione ignobile, si sentono padroni del territorio ... affaritaliani.it

Assalto a Rogoredo: aggredita la troupe di #Ore14. L'inviato picchiato e rapinato perché scambiato per un poliziotto x.com

Il poliziotto che ha sparato e ucciso a Milano un 28enne marocchino, che gli avrebbe puntato contro una pistola poi risultata a salve, viene interrogato in Questura a Milano nelle indagini per ricostruire l'accaduto. Da quanto si è saputo, l'agente viene ascoltato - facebook.com facebook