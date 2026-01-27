Sbarra condominiale abusiva il Tar conferma | Riapritela quel parcheggio è pubblico

La decisione del Tar conferma che le sbarre condominiali abusive devono essere rimosse, garantendo l’accesso pubblico al parcheggio. La sosta deve tornare a rispettare gli orari originari, ristabilendo i diritti di chi utilizza lo spazio. Questa sentenza chiarisce la distinzione tra proprietà privata e uso pubblico, rafforzando il diritto dei cittadini a usufruire di aree comuni senza restrizioni illegittime.

I posti auto nati con la lottizzazione devono restare accessibili. La chiusura pomeridiana danneggiava gli esercizi commerciali La sbarra condominiale che limita l’accesso nel parcheggio destinato all’uso pubblico è abusiva e la sosta va ripristinata secondo gli orari originari. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria respingendo il ricorso di un condominio e confermando due ordinanze del Comune di Perugia del novembre 2024, ribadendo che quando un'area di parcheggio nasce nell'ambito di una lottizzazione per soddisfare standard urbanistici, è vincolata ad uso pubblico.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

